Diese SARS-CoV-2-Antigentests werden innerhalb der EU anerkannt

Bei künftigen Aktualisierungen der Liste sollte auch berücksichtigt werden, wie Mutationen des SARS-CoV-2-Virus sich auf die Wirksamkeit bestimmter Antigen-Schnelltests auswirken, um sodann nicht mehr zuverlässige Antigentests von der gemeinsamen Liste zu streichen.

Allerdings verwendeten die einzelnen Mitgliedstaaten derzeit Antigen-Schnelltests in der Praxis in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Damit ein Antigentest gegenseitig anerkannt wird, müssen – so die Entscheidung der EU – vorerst mindestens drei Mitgliedstaaten einen bestimmten Typ von Antigen-Schnelltest in der Praxis verwenden.