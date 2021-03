Drogeriemarkt dm will ab 9. März Corona-Schnelltests anbieten

Seit Anfang Februar erlaubt die Medizinprodukte-Abgabeverordnung die Abgabe von SARS-CoV-2-Tests zur Eigenanwendung durch Laien. Für die Tests besteht keine Apothekenpflicht. Sie sind also auch in Drogerien oder im sonstigen Handel erhältlich und können online bezogen werden. Im Gegensatz beispielsweise zu Österreich, waren solche Laien-Selbsttests in Deutschland bis vor Kurzem noch nicht zu haben. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat aktuell vier Sonderzulassungen erteilt. Einer davon ist der Test „Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card“ des Herstellers Xiamen Boson Biotech Co., Ltd, Xiamen, China, der über das österreichische Unternehmen Technomed Service GmbH vertrieben wird.