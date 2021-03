Coronatest-Glossar – die Begriffe sollte man kennen

Antigentest

Antigentests dienen ebenso wie → PCR-Tests dem direkten Erregernachweis und somit dem Nachweis einer akuten Infektion. Detektiert werden Proteine, die strukturelle oder funktionelle Bestandteile des Erregers sind und somit sehr spezifisch für diesen Erreger. Wenn das Zielantigen in ausreichender Konzentration in der Probe vorhanden ist, bindet es an spezifische Antikörper und erzeugt ein Signal auf dem Teststreifen. Das Ergebnis ist rein qualitativ. Wenn derzeit von „Schnelltests“ die Rede ist, sind in der Regel Antigentests gemeint. Antigentests werden meist zur Testung asymptomatischer Personen eingesetzt, zum Beispiel bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten, vor dem Besuch von Pflegeheimen etc. Ein positiver Antigentest sollte mittels PCR-Test bestätigt werden.