Wissenschaftler des Zentrums für Infektiologie am Uniklinikum Heidelberg haben aus diesem Grund in einer systemischen Übersichtsarbeit und Metaanalyse die klinische Genauigkeit der im Handel befindlichen Antigentests bewertet. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie im Fachjournal „PLOS Medicine“ („Accuracy of novel antigen rapid diagnostics for SARS-CoV-2: A Living systematic review and meta-analysis“). Damit ein Antigentest überhaupt hierzulande vermarktet werden darf, muss er bestimmte Mindestkriterien erfüllen. Das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert Koch-Institut legten fest, dass der Test eine Sensitivität von mindestens 80 Prozent und eine Spezifität von mindestens 97 Prozent aufweisen muss. Nur Tests, die diese Kriterien erfüllen, listet das BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte), einmal als „Selbsttests“ zur Eigenanwendung, einmal als „Schnelltests“, welche von geschultem Personal – „professionell“ – angewendet werden, auf.