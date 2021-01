Studie: Antigentests bei symptomatischen Patienten ähnlich zuverlässig wie PCR

Das Katharinenhospital am Klinikum Stuttgart testete einen Monat lang parallel Patient:innen mittels Antigen-Schnelltest und RT-PCR auf eine SARS-CoV-2-Infektion. Eingeschlossen in die Testung waren alle Patient:innen der Notaufnahme vom 5.Oktober bis 7. November 2020, die stationär ins Klinikum aufgenommen wurden. Getestet wurden 468 Patient:innen im Alter zwischen 17 und 99 Jahren (Mittel: 62,5 Jahre). 102 Patient:innen zeigten COVID-19-Symptome, 366 waren symptomfrei. Der Schnelltest erfolgte mittels des SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test der Firma SD Biosensor, der in Deutschland durch Roche vertrieben wird. Durchgeführt wurde die Testung von geschultem Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, die je zwei getrennte Nasen-Rachenabstriche nahmen. Ziel war herauszufinden, ob Antigentests in den Arbeitsablauf am Krankenhaus oder in einer Arztpraxis integriert werden können und wie sensitiv und spezifisch der Schnelltest im Vergleich zur RT-PCR – je nach Symptomschwere – ist. Nach wie vor gilt die PCR als Goldstandard zum Nachweis von SARS-CoV-2.