Schmitz fordert „mehr Beinfreiheit in der Offizin“

In seinem Vorwort erklärt Schmitz, die vielen wichtigen Themen für die Apotheker seien durch die Pandemie nicht obsolet geworden. Er nennt die Einführung des E-Rezeptes, die Digitalisierung von Arbeits- und Kommunikationsprozessen und die ordnungspolitischen Herausforderungen für den Erhalt der flächendeckenden Arzneimittelversorgung. Doch auch diese Themen stünden im Zusammenhang zur Pandemie. Denn in der Pandemie zeige sich besonders, dass das wohnortnahe und dezentrale System der Apotheken unverzichtbar sei. In den vorigen Monaten hätten Öffentlichkeit und Politik die Apotheken als besonders „krisenresilient“ wahrgenommen. Daraufhin argumentiert Schmitz, Apotheken müssten dauerhaft größere pharmazeutische Spielräume bekommen. Die starke Zunahme von Lieferengpässen erfordere „mehr Beinfreiheit in der Offizin“, sonst könnten Patienten nicht sicher versorgt werden. Zudem betont Schmitz die großen Leistungen der Apothekenteams während der Pandemie und folgert: „Und die Erfahrung dieser Krise hat nicht nur ihre letzten Monate geprägt, sondern wird wohl auch im positiven Sinne prägend sein für die politische Gestaltung ihrer Zukunft in den nächsten Jahren.“