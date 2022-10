Als die Kommission ihren Verordnungsentwurf zum „European Health Data Space“ (EHDS) vorlegte, war in ihrer Pressemitteilung die Rede von einem „Quantensprung“. Europaweit sollen Bürger:innen künftig ihre Gesundheitsdaten nutzen und kontrollieren können. Ein Rezept aus Deutschland soll beispielsweise in einer Apotheke jedes anderen Mitgliedstaats eingelöst werden können. Die Idee ist nicht neu. Schon in der EU-Richtlinie über die Ausübung der Patientenrechte aus dem Jahr 2011 ist angelegt, dass die Mitgliedstaaten Gesundheitsdaten sicher, effizient und interoperabel austauschen können. Doch bisher läuft die grenzüberschreitende Nutzung dieser Daten nur langsam an. Die als Modellprojekt gestartete Plattform MyHealth@EU, die die technische Infrastruktur für die auch für Apotheken relevante sogenannte Primärnutzung der Daten bietet, ist erst in zehn Mitgliedstaaten eingeführt. Sie unterstützt zudem bislang lediglich zwei Dienste: E-Rezepte und Patientenkurzakten. Ein Austausch elektronischer Verordnungen ist bisher nur zwischen Finnland, Estland, Kroatien und Portugal möglich. Das soll bis 2025 anders sein.