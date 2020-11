Krisenfeste Arzneiversorgung sichern

Neue Anreizsysteme, mehr Transparenz bei der Preisgestaltung und Raum für Innovationen

In der Mitteilung betont die Europäische Kommission, dass die Strategie patientenzentriert sei. Forschungsprioritäten müssten an den Bedürfnissen der Patienten und der Gesundheitssysteme ausgerichtet werden. Hierzu soll das gesamte EU-Anreizsystem für Arzneimittel neu organisiert werden, um Innovationen in Bereichen mit bisher nicht gedecktem medizinischem Bedarf, wie neurodegenerative und seltene Krankheiten, Krebserkrankungen bei Kindern sowie neue antimikrobielle Mittel zu fördern. Außerdem soll der Zugang zu generischen Medikamenten und Biosimilars verbessert werden. Was die Erschwinglichkeit von Arzneimitteln betrifft, so erkennt die Kommission an, dass Entscheidungen über Preisgestaltung und Erstattung von Arzneimitteln in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. Gleichwohl will sie mit der Strategie die Transparenz der Grundsätze für die Kostenkalkulation verbessern.