Es sei durch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie notwendig „das erhebliche wirtschaftliche Nutzenpotential der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu heben“, heißt es in einem der Beschlüsse. In diesem Zusammenhang wurden die Bestrebungen der Europäischen Kommission begrüßt, die im Mai 2022 einen europäischen Raum für Gesundheitsdaten (European Health Data Space – EHDS) angekündigt hatte. Dieser soll ermöglichen, dass Menschen ihre Gesundheitsdaten kontrollieren und verwenden können, zum Beispiel im Austausch mit Heilberuflern. Unter Einhaltung hoher Datenschutzstandards sollen die Gesundheitsdaten mittels Genehmigung auch für Forschung, Innovation, Gesundheitswesen, Politikgestaltung und Regulierungszwecke genutzt werden können. Die Minister:innen und Senator:innen sahen darin das Ziel, eine bessere Gesundheitsversorgung in der gesamten EU zu erreichen.