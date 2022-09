Außerdem sprach Schmitz die Vorarbeiten zur neuen Approbationsordnung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Organisationsüberprüfung in der ABDA an. Zur Approbationsordnung berichtete er jedoch keine Neuigkeiten. Die Digitalisierung betreffe auch die Öffentlichkeitsarbeit der ABDA. Dazu verwies Schmitz auf die zunehmende Nutzung sozialer Medien in der Pandemie, den schon fünf Jahre bestehenden Newsroom sowie die Kampagne in neuem Look und mit neuen Claim „Einfach da für Dich“. Zur Überprüfung der Organisation der ABDA erinnerte er an den im Mai veranstalteten „Konvent“. Die Ergebnisse der Analyse und Diskussion würden in ein Gesamtkonzept eingebracht, das im nächsten Schritt in den Gremien beraten werde. Doch zu den inhaltlichen Ergebnissen erklärte Schmitz in seinem Bericht nichts.