Knickt die FDA unter Trumps Druck bei der COVID-19-Impfstoffzulassung ein?

Bei den Amerikanern, die Trump auf diese Weise von seiner Zielstrebigkeit überzeugen will, löst er damit allerdings eher Skepsis aus. Dies zeigt eine Umfrage der „Kaiser Family Foundation“ zu den Top-Themen für die Präsidentschaftswahlen, die am 10. September veröffentlicht wurde. Hiernach ist die Mehrheit der Erwachsenen (62 Prozent) in den USA besorgt darüber, dass der Druck des Weißen Hauses die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) veranlassen könnte, einen Impfstoff zu genehmigen, bevor er als sicher und wirksam eingestuft wird.