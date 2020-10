Forscher dämpfen Erwartungen an die ersten Corona-Impfstoffe

„Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass wir nicht davon ausgehen können, dass COVID-19-Impfstoffe, selbst wenn sie nachweislich die Schwere der Krankheit wirksam reduzieren, die Virusübertragung in vergleichbarem Maße verringern werden. Die Vorstellung, dass eine durch COVID-19-Impfstoffe induzierte Immunität der Bevölkerung eine Rückkehr zur ,Normalität' vor COVID-19 ermöglicht, könnte auf illusorischen Annahmen beruhen“, so schreiben es die Virologen Malik Peiris und Gabriel Matthew Leung aus Hongkong in ihrem Review „What can we expect from first-generation COVID-19 vaccines?“, der bereits am 21. September im Fachmagazin The Lancet erschienen ist.