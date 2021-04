USA wollen wieder mit Johnson & Johnson impfen

Die CDC und FDA haben entschieden, die Impfungen mit dem COVID-19-Impfstoff von Johnson & Johnson, Janssen COVID-19-Impfstoff (Johnson & Johnson ist der Mutterkonzern des Zulassungsinhabers Janssen), wieder aufzunehmen. Nach einer gründlichen Sicherheitsüberprüfung haben am 23. April 2021 die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) und die oberste Arzneimittelbehörde FDA entschieden, dass die seit 13. April geltende Impfpause aufgehoben wird.