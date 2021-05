USA: Untersuchung zu Myokarditis nach COVID-19-Impfung

Zum aktuellen Zeitpunkt ist ein ursächlicher Zusammenhang nicht bestätigt. Die CDC betont, dass die Herzprobleme auch völlig unabhängig von der Impfung aufgetreten sein könnten, denn die Rate an Herzmuskelentzündungen übersteige nicht die ohnehin zu erwartenden Fälle bei Jugendlichen. „Es kann einfach ein Zufall sein, dass einige Menschen nach der Impfung eine Myokarditis entwickeln“, sagte Dr. Celine Gounder, Spezialistin für Infektionskrankheiten am Bellevue Hospital Center in New York, der „New York Times“. Es sei wahrscheinlicher, dass so etwas zufällig passiere, da so viele Menschen gerade jetzt geimpft würden. Den Wissenschaftlern zufolge, die in der „New York Times“ zu Wort kommen, erkranken in der Allgemeinbevölkerung jährlich etwa 10 bis 20 von 100.000 Menschen an einer Myokarditis und zeigten Symptome von Müdigkeit und Brustschmerzen bis hin zu Herzrhythmusstörungen und Herzstillstand. Und viele andere hätten wahrscheinlich nur leichte Symptome und würden nie diagnostiziert.