Lassen Sie sich gegen COVID-19 impfen?

Es wird bereits geimpft gegen COVID-19 – aber die Zurückhaltung ist ausgerechnet beim Pflegepersonal noch groß, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. In den USA soll laut „Spiegel“ ein Apotheker sogar Corona-Impfdosen sabotiert haben – aufgrund einer Verschwörungsideologie. Wie sieht es in Deutschland mit der Impfbereitschaft unter den Mitarbeiter:innen in Apotheken aus? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!