In den USA sollen auch Apotheker gegen COVID-19 impfen

„Die Gewährleistung des Zugangs und der Erschwinglichkeit des COVID-19-Impfstoffs für alle Amerikaner hat für die Trump-Administration höchste Priorität“, sagte HHS-Sekretär Alex Azar. „Die überwiegende Mehrheit der Amerikaner lebt in einem Umkreis von acht Kilometern um eine Apotheke. Unsere neue Vereinbarung mit Apothekenpartnern in ganz Amerika ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass alle Amerikaner Zugang zu sicheren und wirksamen COVID-19-Impfstoffen haben, sobald diese verfügbar sind.“ Die Impfungen über die Apotheken sollen für die Bevölkerung kostenfrei sein.

Viele Apotheker, sowie die unter ihrer Aufsicht tätigen Praktikanten und Techniker, seien für die Bereitstellung von Impfungen geschult und bereits eine wichtige Anlaufstelle für Impfungen, stellt das Ministerium fest. Sie seien in ihren Gemeinden auch eine vertrauenswürdige Gesundheitsressource und hätten in der Pandemie eine wichtige Rolle gespielt, indem sie Patienten beraten, den Zugang zu Impfungen bei Kindern erweitert und COVID-19-Tests bestellt und durchgeführt haben.