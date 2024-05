Die ABDA hat zwei verschiedene Gutachten zur geplanten Apothekenreform in Auftrag gegeben. Sie wurden im April beim Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes vorgestellt. Eines davon, das vom ehemaligen Verfassungsrichter Udo di Fabio, wurde mittlerweile in voller Länge veröffentlicht. In dem anderen Gutachten ging es darum, zu analysieren, ob sich mit der schrittweisen Senkung des prozentualen Aufschlags auf 2 Prozent und einer gleichzeitigen Anhebung des Fixums, dem Apothekensterben etwas entgegensetzen ließe. Dazu hatte die ABDA den Volkswirt Professor Georg Götz von der Justus-Liebig-Universität Gießen beauftragt. Dieses Gutachten ist aber bislang nicht veröffentlich worden.