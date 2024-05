Der Mindestlohn wird von einer dafür zuständigen Kommission festgelegt, in der die Sozialpartner vertreten sind. Im Jahr 2022 hatte ihn die Regierung in einem bisher einmaligen Schritt per Gesetz auf 12 Euro angehoben – ein zentrales Wahlversprechen von Scholz vor der vergangenen Bundestagswahl. Die Forderung nach einer Lohnuntergrenze von 15 Euro war zuvor auch aus den Reihen von Grünen, Linken sowie der Gewerkschaft Verdi gekommen.

Adexa würde eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns in zwei Stufen auf zunächst 14 Euro und dann 15 Euro, wie aktuell von Scholz gefordert, natürlich begrüßen, sagt Vorständin Tanja Kratt. In den Augen ihres Vorstandskollegen Andreas May zeigen die beiden Zahlen aber auch, dass Tarifgehälter für PKA und selbst für die unteren Berufsjahresgruppen der PTA derzeit im Niedriglohnbereich liegen. „Und damit ist das gesamte Gehaltsgefüge in den öffentlichen Apotheken betroffen. Darauf werden wir die Politik in den anstehenden Gesprächen wieder hinweisen.“ Kratt ergänzt: „Aber auch die Arbeitgebervertretungen müssen sich auf dieses Szenario einstellen. Zumindest der erste Schritt ist noch in dieser Legislaturperiode nicht unwahrscheinlich.“