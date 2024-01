Ärzte und Pfleger solidarisieren sich mit Demos gegen rechts

Mehrere Hunderttausend Menschen haben am vergangenen Wochenende gegen Rassismus und für die Verteidigung demokratischer Werte demonstriert. Ärzt:innen, Beschäftigte der Krankenhäuser und Pfleger:innen unterstützen die Proteste. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte der Präsident der Berliner Ärztekammer Peter Bobbert in einer Pressemitteilung seine Sorge über die gegenwärtigen „demokratiefeindlichen Tendenzen“ geäußert. Insbesondere im Gesundheitswesen spielten Menschen mit Migrationshintergrund eine zentrale Rolle. Allein in Berlin arbeiten über 3.000 Mediziner:innen mit ausländischen Wurzeln, so Matthias Blöchle, Vizepräsident der Berliner Ärztekammer in derselben Pressemitteilung: „Ohne die Ärztinnen und Ärzte, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind und hier arbeiten, würde unser Gesundheitswesen zusammenbrechen.“