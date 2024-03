In der vergangenen Woche war Ziegler von der AfD als Vorsitzender nominiert worden, hatte in der Wahl jedoch die erforderliche Mehrheit verfehlt. Die Berliner Zeitung berichtet von einem Schreiben Zieglers an die Mitglieder des Gesundheitsausschusses. Darin bekräftigt er seine Forderung zur Besetzung des Vorsitzes: „Nach den Vereinbarungen aus dem Ältestenrat aus dem Dezember 2021 steht der AfD-Fraktion das Recht zur Bestimmung des Gesundheitsausschuss-Vorsitzenden zu“.