„Ozempic-Babies“, „Upps!-Babys“ oder „I got pregnant on Ozempic“ – derzeit machen Begriffe und Sätze wie diese in den sozialen Medien die Runde. Nachrichtenportale wie der „Tagesspiegel“ greifen sie mittlerweile auf. Auch die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie berichtet in ihren Kurznachrichten über den Social-Media-Trend: „In den sozialen Medien (TikTok, Facebook, Reddit u.a.) berichten zunehmend Frauen, dass sie unter Semaglutid (Ozempic/Wegovy) überraschend, ungeplant, oder auch unter Kontrazeptiva ungewollt schwanger wurden.“