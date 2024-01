Adexa: AfD ist Partei der Spitzenverdiener

Die AfD ist keine Alternative für Beschäftigte. Das stellt Adexa in einem am Freitag vergangener Woche veröffentlichten Beitrag klar, der Bezug nimmt auf die hohen Umfragewerte der Partei bei anstehenden Wahlen und kürzlich bekannt gewordenen Deportationspläne extrem Rechter, und: Die Apothekengewerkschaft unterstützt die aktuellen Kundgebungen. Das zeigen auch die auf der eigenen Webseite eingestellten Bilder von der Teilnahme an den Protesten.

Während viele Stellungnahmen sich in den vergangenen Tagen eher allgemein gegen Rassismus wendeten oder für Demokratie aussprachen, stellt die Gewerkschaft in ihrem Beitrag das Verhältnis der AfD zu sozialer Gerechtigkeit in den Mittelpunkt. Wie ihr Parteiprogramm zeigt, so Adexa, vertritt die Partei nicht die Interessen von Angestellten oder Geringverdiener:innen, sondern jene von Spitzenverdienern. Das liege in ihrer „DNA“ und spiegele sich auch in den Äußerungen und dem Abstimmungsverhalten ihrer Politiker:innen auf Bundes- und Landesebene wider.