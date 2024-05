Durch Betrug in der ambulanten Pflege, aber auch in Apotheken, ist der Kaufmännischen Krankenkasse im Jahr 2023 ein Schaden in Rekordhöhe entstanden. Betrügereien in Apotheken hätten der Kasse einen Schaden von einer Million Euro verursacht. Vor allem sogenannte „Luftrezepte“ seien dafür verantwortlich, aber auch gepanschte Arzneimittel.