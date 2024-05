Abhängig vom Wahlkreis traten die Kandidaten jeweils in nur einer Liste oder in getrennten Listen an. Insgesamt waren 80 Sitze zu vergeben, von denen 79 besetzt wurden. In einem Wahlkreis erhielt Björn Westphal mit seinem Wahlvorschlag „Zukunft Apotheke“ Stimmen für zwei Sitze unter den Selbstständigen, aber zu dem Wahlvorschlag gehört nur ein Kandidat. In zwei weiteren Listen bei den Nicht-Selbstständigen dieses Wahlkreises wurden jeweils alle Kandidaten gewählt, und im Wahlkreis für die Region Lüneburg gab es neun Kandidaten für neun Sitze bei den Nicht-Selbstständigen. Die oft beklagte Schwierigkeit, Interessenten für berufspolitische Ämter zu finden, war also auch hier erkennbar.