Bundesverband Freie Berufe tritt für Demokratie und Toleranz ein

Die Demonstrationen gegen Rassismus und für Demokratie halten an. Zahlreiche Akteure aus Gesellschaft und Wirtschaft positionierten sich in den vergangenen Wochen entsprechend, auch aus der Apothekerschaft. So erklärte unter anderem die Apothekengewerkschaft Adexa, dass die AfD keine Alternative für Beschäftigte sei. Der Apothekerverband Westfalen-Lippe verurteilte „(Rechts-)Extremismus, Antisemitismus und Diskriminierung“.

Der Bundesverband Freier Berufe (BFB) und seine Mitgliedsorganisationen, also auch die ABDA, schreiben in einem Statement: „Unsere freiheitliche demokratische Grundordnung ist unverhandelbar.“ Datiert ist das Dokument auf den 2. Februar. Die ABDA verlinkte am 9. Februar auf ihrer Facebook-Seite zu einem Beitrag der Pharmazeutischen Zeitung vom Vortag, der über die Stellungnahme berichtete. BFB-Präsident ist seit 2021 der Apotheker Friedemann Schmitt, der bis 2021 Präsident der ABDA war und seither ABDA-Ehrenpräsident ist.