Klares Bekenntnis zu Verfassungsgrundsätzen

Insofern sind die Bekenntnisse des BAK-Vorstands gewissermaßen ein Minimalkonsens, ohne konkret parteipolitisch in Erscheinung zu treten. Das Statement knüpft direkt an das Grundgesetz an, sowie an ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 im Grundgesetz (GG) schreibt fest, dass die in Art. 1 GG garantierte Menschenwürde, ebenso wie die in Art. 20 Abs. 1 bis 3 GG garantierten Grundprinzipien der Staatsordnung (Bundesstaat, Republik, Demokratie, Sozialstaat, Rechtsstaat) unabänderlich sind. Durch die Ewigkeitsgarantie sollen diese Grundprinzipien davor geschützt werden, dass antidemokratische Regierungen diese per Mehrheitsbeschluss abändern oder gar abschaffen.