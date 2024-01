Westfalen-Lippe: Apothekerverband verurteilt Rechtsextremismus

Die Apothekengewerkschaft Adexa stellte bereits in einem Statement klar, dass die AfD keine Alternative für Beschäftigte ist. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Ärzteschaft, der Pflegeberufe und der Krankenhäuser hatten erklärt, dass sie die gegenwärtigen Demonstrationen gegen Rassismus unterstützen.

An diesem Montag nun verurteilte der Vorstand des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe (AVWL) in einer Pressemitteilung „(Rechts-)Extremismus, Antisemitismus und Diskriminierung“. Diese seien mit dem heilberuflichen Ethos „unvereinbar“ und es liege „in unserer apothekerlichen DNA, alle Patienten gleich gut zu behandeln und zu versorgen, unabhängig von der Herkunft, von Geschlecht, Religion – und im Übrigen auch der politischen Überzeugung“, so der AVWL-Vorstandsvorsitzende Thomas Rochell. „Für uns gibt es nur Menschen.“

Die Idee der „Remigration“ bezeichnet der AVWL-Vorstand als „krude“ und „irrsinnig“. „Die Versorgung der Bürger mit Arzneimitteln und pharmazeutischen Dienstleistungen würde ohne Kollegen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund auch in Westfalen-Lippe zusammenbrechen“, so Rochell.