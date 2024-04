Fachkräftemangel: Sachverständigenrat fordert strukturelle Reformen

Fast täglich klagen die im Gesundheitswesen tätigen Verbände über fehlendes Personal – und warnen, dass der Mangel sich in den kommenden Jahren ernsthaft verschärfen wird, wenn nicht bald gegengesteuert wird. Nun hat sich der Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege der Bundesregierung dem Thema gewidmet. Er kommt in seinem an diesem Donnerstag veröffentlichten Gutachten zu dem Schluss, dass der Bedarf an Versorgung „in den bisherigen Strukturen künftig nicht gedeckt werden“ kann, „selbst wenn es zu einer überdurchschnittlichen Zunahme an Personal kommen würde“.

Dem steht laut dem Rat „die voraussichtlich zunehmende Zahl von Patientinnen und Patienten bzw. Pflegebedürftigen in den kommenden 10 bis 15 Jahren entgegen“. Ein weiterer Punkt: Das zunehmende medizinische Wissen dürfte die Behandlungs- und Pflegebedarfe erhöhen. Eine „potenziell entlastende Wirkung“ durch Erkenntnisfortschritte oder beispielsweise Künstliche Intelligenz könne „nicht seriös“ abgeschätzt werden.

Knappe Ressource Personal

Allgemein wird festgehalten, dass „das deutsche Gesundheitssystem generell für eine hochwertige, zugleich angemessene und effiziente Versorgung nicht optimal eingerichtet ist“. Mit Blick auf die Beschäftigten bedürfe es „struktureller Reformen mit dem Ziel der effizienteren Verwendung der knappen Ressource Personal“.