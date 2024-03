„Systemzerstörende Wirkung“

Wie berichtet, sieht das BMG in dem Papier die Gefahr, dass der Fachkräftemangel, ein wachsendes Stadt-Land-Gefälle sowie die Abwanderung in andere Beschäftigungszweige perspektivisch zu Versorgungseinschränkungen in der Fläche führen könnten. „Deshalb wollen wir die notwendigen Rahmenbedingungen für eine bessere Arzneimittelversorgung durch Apotheken in der Fläche schaffen“, so das Ministerium in dem Papier. Konkret geht es darin auf die Aspekte Honorierung, Apotheken ohne Approbierte, neue Aufgaben in der Versorgung und Bürokratieabbau ein.

Honorierung: An der Nase herumgeführt

In den Details erntete das Papier bei den Diskutanten trotz seines offenbar apothekenfreundlichen Tenors allerdings nur wenig Zustimmung. Das zeigte sich bereits beim Punkt Apotheken-Honorierung. So fand es Professor Mand schon rein sprachlich „merkwürdig“, dass darin die erbrachten Leistungen der Apotheker zum „finanziellen Fördervolumen“ umdeklariert werden. Verbandschefin Hofferberth wiederum kritisierte, dass die vorgesehene Erhöhung der Nacht- und Notdienstzuschläge um insgesamt 50 Millionen Euro lediglich ein „Nasenwasser“ sei. Zudem sei die durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz beschlossene Erhöhung des Apothekenabschlags ohnehin auf zwei Jahre, also bis Ende 2025, befristet. Anschließend würden die Zuschläge für die Apotheken wieder steigen. Sie fühle sich an der Nase herumgeführt, wenn diese sowieso geplante Entwicklung nun als Bonus verkauft werde. Rechtsanwalt Kieser stimmte ihr hierin zu – aus seiner Sicht ist dies eine Taktik, die sich durch das gesamte Eckpunktepapier zieht.