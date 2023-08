Hilfe beim Recruiting: Worauf ist zu achten?

Bei der Personalgewinnung gibt es leider nicht den einen Lösungsweg, der für alle Apotheken funktioniert. Jede Apotheke ist einzigartig und daher greifen in den wenigsten Fällen 08/15 Konzepte. Was beispielsweise bei einer Apotheke in Großstadtlage mit vielen Filialen funktioniert, kann bei einer kleinen Apotheke im Ort ganz anders aussehen. Viele Faktoren, wie z. B. die Teamgröße, spezielle Aufgabenbereiche, Sichtbarkeit in den sozialen Medien und Ihr aktuelles Recruiting-Konzept sind essenzielle Unterschiede, die in einer Beratung zu berücksichtigen sind. In Zuge des Beratungsprozesses werden alte Strukturen sichtbar, die sich in den letzten Jahren eingeschlichen haben. Diese werden hinterfragt und gegebenenfalls neue Herangehensweisen besprochen. In einem optimalen Beratungsprozess werden Ihre aktuellen Recruiting-Strategien und Maßnahmen analysiert und bewertet. Darauf folgt die Planung der anstehenden nächsten Schritte mit den dazugehörigen Handlungsempfehlungen.

Unterstützung holen

Apotheken haben im Vergleich zu anderen Branchen in den wenigsten Fällen eine Recruiting-Abteilung mit einem Team, das speziell für das Recruiting und Marketing zuständig ist. Es fehlt diese Ressource, die sich um die Personalgewinnung, die Optimierung der Bewerbungsprozesse kümmert und sich ständig weiterbildet, um auf den neusten Stand im Recruiting zu bleiben. Durch kompetente und qualifizierte Berater*innen werden Möglichkeiten aufgedeckt, die ohne diese externe Unterstützung nicht aufgefallen wären. So wie neue Technologien unseren Alltag verändern, so ist der Markt bei der Findung und Gewinnung von Personal auch im ständigen Wandel.

Übereilte Aktionen vermeiden

Die Personaldecke ist bei vielen Apotheken dünn und der Druck Personal zu finden wird immer größer. Schnell wird in die Schaltung von Werbung in den sozialen Medien und/oder den sozialen Business-Netzwerken investiert. Wie im Artikel über Social Recruiting bereits erwähnt, kann dies Sinn ergeben, wenn alle Prozesse aufeinander abgestimmt und die Online-Präsenzen top gepflegt sind. Auch wenn manche Angebote reizvoll wirken, sollten Schnellschüsse vermieden und das Recruiting ganzheitlich betrachtet werden.

Vorlaufzeit einplanen

Fachkräfte bewerben sich nicht sofort, sie beobachten Ihre potenziellen Arbeitgeber*innen und bewerben sich erst, wenn sie von dem Stellenangebot überzeugt sind. Agieren Sie frühzeitig, wenn Sie eine Stelle besetzen möchten. Eine qualifizierte Beratung dauert je nach Anbieter*in mehrere Wochen bis Monate. Machen Sie sich frühzeitig Gedanken, wenn Sie eine Beratung in Anspruch nehmen möchten. Gehen Sie Ihr Recruiting gezielt an und holen Sie sich bei Bedarf zu Beginn des Prozesses eine qualifizierte Unterstützung.

Beratungsangebote auswählen

Wählen Sie eine Beratung aus, die speziell auf Sie und Ihre Apotheke ausgerichtet ist und keine für alle Unternehmen geltende Konzepte anbietet. Jede Apotheke, jeder Arbeitsplatz samt Team sind einzigartig und das sollte in der Beratung von Anfang an berücksichtigt werden. Machen Sie sich immer vorab ein Bild von den potenziellen Berater*innen. Welche Qualifikation hat diese Person? Wird die Beratung branchenspezifisch angeboten? Sind die Vorgehensweisen und das Angebot schlüssig? Vertrauen Sie dieser Person? Und: Lassen Sie sich nicht von unrealistischen Erfolgsversprechungen beeindrucken. Ein wichtiges Kriterium ist auch die persönliche Betreuung. Bei seriösen Beratungsansätzen sind die Plätze begrenzt, um eine hohe Qualität anbieten zu können.