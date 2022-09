In ihrer Eröffnungsrede zum Deutschen Apothekertag 2022 kritisierte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening die Pläne der Bundesregierung scharf. Overwiening fürchtet, dass teure Parallelstrukturen entstehen, die dazu führten, dass das Geld bei den etablierten Leistungserbringern dann fehle: „Die Vergütung der Apotheken vor Ort befindet sich seit Jahren im Sinkflug. Nahezu zeitgleich kündigt die Politik eine Investitionsbereitschaft von 750 Millionen Euro pro Jahr für den Aufbau von sogenannten Gesundheitskiosken an, in denen Menschen gesundheitliche Versorgungen und soziale Betreuung erhalten sollen. Statt in die Etablierung einer überflüssigen Parallelstruktur so viel Geld zu investieren, wäre es klüger, bestehende, niederschwellige Strukturen wie Apotheken zu stärken.“ Sie teile die Einschätzung der verfassten Ärzteschaft: Mit der Einrichtung von Gesundheitskiosken werde Geld verbrannt, das in der bestehenden Struktur dringend gebraucht wird.