Im Entwurf stecken also durchaus Chancen für die Einbindung pharmazeutischer Kompetenzen, ja diese Einbindung ist geradezu zwingend notwendig.

Z. B. „Primärversorgungszentren“: Diese speziell für ältere, multimorbide Patient:innen gedachten Einrichtungen sollen mit dem „in erreichbarer Nähe liegenden Gesundheitskiosk oder der jeweiligen Kommune und andererseits mit …weiteren nicht-ärztlichen Leistungserbringern“ kooperieren. Muss man da besonders fantasievoll sein, um an die pharmazeutischen Dienstleistungen zu denken? Multimedikation, Selbstmedikation und „Erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation“ sind doch zwingend mitzudenken, wenn man eine bessere Versorgung dieser besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppe will. Gute Beispiele sind ja durchaus schon vorhanden – z. B. in Hamburg, in Berlin oder anderswo.