Der Weg des E-Rezepts in die Apotheke – was ist erlaubt?

Doch wie verhält es sich, wenn Patienten von sich aus in der Praxis darum bitten, den Token an eine bestimmte Apotheke zu schicken? In diesem Fall handelt es sich nicht um eine unzulässige Absprache zwischen Arzt und Apotheker und auch die freie Apothekenwahl bleibt unberührt. In der analogen Rezept-Welt hatte der Bundesgerichtshof im Jahr 2011 mit Blick auf die Versorgung mit Hörgeräten entschieden, dass eine Direktübermittlung zulässig sein kann (Az.: NJW 2011, 2211). Für das Weiterleiten des E-Rezept-Tokens gilt es dies noch zu klären. Bongers-Gehlert warnte vor einem „erheblichen Missbrauchspotenzial“, zumal im Einzelfall stets zu klären sei, von wem die Initiative ausgegangen sei – Patient oder Arzt?

Ein möglicher Anwendungsfall, in dem das Weiterleiten von Token via KIM besonders interessant sein dürfte, ist die Heimversorgung. Sowohl die Gematik als auch der Deutsche Apothekerverband (DAV) sind jedoch skeptisch, ob es erlaubt ist, dass Praxen die E-Rezept-Schlüssel der Heimbewohner direkt an die heimversorgende Apotheke übermitteln. Bongers-Gehlert verwies in diesem Zusammenhang auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg aus dem Jahr 2020, wonach zumindest im analogen Bereich von keiner verbotenen Zuweisung (§ 11 Absatz 1 Apothekengesetz) oder einem Verstoß gegen die freie Apothekenwahl (§ 12a Absatz 1 Nr. 4 Apothekengesetz) auszugehen sei, sofern der Patient der Versorgung durch die jeweilige Apotheke zugestimmt hat (Az.: W 8 K 20.271). In der digitalen Welt sei dies aber noch zu klären.