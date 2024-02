Heilberufler fordern Nachbesserungen bei der ePA

In einer gemeinsamen Pressemitteilung machten Vertreter:innen der Heilberufe am Dienstag deutlich: Es müssen noch einige Mängel behoben werden, wenn die „ePA für alle“ wie geplant zum Beginn des kommenden Jahres an den Start gehen soll. Die bisherigen ePA-Angebote der Krankenkassen wiesen noch Mängel auf, ebenso wie die vorgesehene Basisversion der „ePA für alle“. Es müsse zukünftig ein deutlicher Mehrwert für die Benutzer:innen erkennbar sein, andernfalls wäre zu befürchten, dass die ePA weiterhin nicht auf die gewünschte Resonanz stößt, betonten die Kammern und Verbände. Zu den Unterzeichnern gehören die Bundesärztekammer (BÄK), die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), die Bundeszahnärztekammer (BZÄK), sowie die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DGK) und der Deutsche Apothekerverband (DAV).

Aus ihrer Sicht fehlen bisher „elementare Bestandteile, die für eine nutzenstiftende Verwendung im Versorgungsalltag benötigt werden“. Bisher sei weder eine Volltextsuche noch ein zentraler Virenscanner für die ePA vorgesehen.

Eric Bodendieck, Co-Vorsitzender des Ausschusses „Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung“ der Bundesärztekammer sieht darin laut Pressemitteilung einen „Geburtsfehler“, der dringend zu beheben ist: „Hier muss schnell nachgearbeitet werden, damit insbesondere die Suchfunktion möglichst von Anfang an Ärztinnen und Ärzte bei der Nutzung der ePA in der Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten unterstützt.“ Bisher fehle auch ein Angebot für den digitalen Medikationsprozess, der im Digitalgesetz vorgesehen ist.