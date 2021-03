E-Rezept und Schutzmaskenverteilung im Visier der Datenschützer

Doch auch ohne die Pandemie hätte seine Behörde alle Hände voll zu tun gehabt, so Kelber weiter. Einer der vielen weiteren Punkte ist die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Insbesondere das Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG), das am 20. Oktober 2020 in Kraft getreten ist, nimmt der Datenschutzbeauftragte ins Visier. Bekanntermaßen ist er überzeugt, dass dessen Regelungen zur elektronischen Patientenakte (ePA) in ihrer konkreten Ausgestaltung zum Zugriffsmanagement gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen. Die Krankenkassen stehen daher in einem Dilemma: Der Gesetzgeber zwingt sie zur Einführung der ePA, verweigern sie die Umsetzung gemäß den Vorgaben des PDSG, drohen ihnen hohe Strafzahlungen. Setzen sie das aus Kelbers Sicht europarechtswidrige Gesetz um, kommen sie in den Fokus der Aufsichtsbehörden. „Abhilfe schaffen kann hier letztlich nur der Gesetzgeber“, so Kelber.