Sanvivo – die Vier von der App

Auch das Marketing für Vivoly läuft an. Aktuell nutzen sechs Apotheken in München die App, im Laufe des Jahres sollen weitere in Berlin und Hamburg dazugekommen. Darüber hinaus wollen die Gründer Apotheken in ländlichen Regionen für ihre Anwendung gewinnen. Die Zeichen der Vier stehen also auf Expansion.