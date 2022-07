Das Ziel von Wolt ist es nach Angaben eines Pressesprechers, zur „App für Alles“ zu werden. So sei es in Helsinki bereits möglich, von Schuhen über Lebensmittel „alles zu bestellen“ und sich diese Waren innerhalb von 35 Minuten per Kurier liefern zu lassen. In Deutschland würden derzeit neben der klassischen Essenslieferung immer mehr Produktkategorien auf der Plattform integriert: seien es Blumen, Tierbedarf & Tierfutter, Kosmetik, Sextoys, Backwaren, Lebensmittel oder eben Apothekenprodukte. Das klare Ziel: „Wir wollen dem Einzelhandel das Rüstzeug an die Hand geben, um gegen Amazon und Co. zu bestehen.“