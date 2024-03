99 Euro monatlich für CardLink

Das CardLink-Verfahren ermöglicht es, E-Rezepte ortsunabhängig mit der Versichertenkarte abzurufen. Die Karteninhaber*innen müssen sich also nicht, wie das aktuell der Fall ist, mit ihrer Karte in der Apotheke befinden, sondern können von ihrem Smart-Phone aus mit einer NFC-fähigen Versichertenkarte E-Rezepte einlösen. Hinter dem Verfahren stecken die großen Arzneimittelversender, die bekanntermaßen seit Jahren aufs E-Rezept warten, weil sei hoffen, damit endlich ein großes Stück vom Rx-Kuchen abzubekommen. Beim E-Rezept-Abruf via eGK in der Apotheke, der im Moment am meisten eingesetzten Abrufmethode, sind sie aber außen vor. Alle Hoffnungen ruhen also auf CardLink. Die finale Spezifikation wird jederzeit erwartet. Wenn dann Hersteller- und Anbieterzulassungen erteilt sind, kann es losgehen.