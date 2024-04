Um den Apotheken vor Ort diese Technologie auch zur Verfügung zu stellen, arbeiten die Unternehmen der Branche derzeit mit Hochdruck an eigenen CardLink-Lösungen. Gesund.de hat beispielsweise laut eigener Aussage bereits im Herbst letzten Jahres mit der Entwicklung seines eigenen CardLink begonnen – in der Erwartung, dass die Versender das Verfahren durchsetzen werden, wie es heißt.

Die heutige Mitteilung von DocMorris bestätige, dass diese Einschätzung richtig war und das CardLink-Verfahren in Rekordgeschwindigkeit in den Markt kommt. Aber auch die eigene Lösung soll schon auf dem Weg sein. Sie befinde sich im Zulassungsprozess, erklärt gesund.de. Man stehe mit der Gematik im engen Austausch, um die Zulassung schnellstmöglich zu erhalten. Aktuell gehe man davon aus, dass „gesund.de CardLink“ den Apotheken vor Ort im Mai für ihre Patient:innen zur Verfügung gestellt werden können.

Große Nachfrage

Die Nachfrage bei den Apotheken ist offenbar groß. Mehr als drei Viertel der an gesund.de teilnehmenden Apotheken haben die technische Umsetzung beauftragt, so gesund.de. Auch die Patienteninformationen und Webinare zum Thema CardLink finden demnach großen Anklang. Gesund.de hatte den Apotheken auch vor kurzer Zeit ein Angebot gemacht. 99 Euro fallen an für die „Bereitstellung der für das CardLink-Verfahren notwendigen Software durch gesund.de zur Entgegennahme und Einlösung von elektronischen Verordnungen, die Pflege der Software sowie die Anbindung an das Apotheken-Cockpit zur Bedienung von Vorbestellungen“.

Die standeseigene Gedisa hat ebenfalls eine CardLink-Lösung angekündigt, die sie allen öffentlichen Apotheken in Deutschland anbieten will. Mit einer Umsetzung wird im zweiten Quartal gerechnet.