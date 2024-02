Ein weiterer Anwendungsfall für das CardLink- Verfahren

Moment mal! Geht es beim CardLinkVerfahren nicht darum, einen ortsunabhängigen Abruf von E-Rezepten mittels eGK zu ermöglichen, weil die Versender beim derzeit am häufigsten verwendeten Einlöseweg, dem Stecken der Karte in der Apotheke vor Ort, außen vor sind und sich einen „rein digitalen“ Einlöseweg wünschten? Genau, darum geht es. Bricht man das CardLink-Verfahren aber auf das Wesentliche herunter, fungiert dabei vereinfacht gesagt das NFC-fähige Handy der Patient*innen als mobiles Kartenlesegerät. Die Versichertenkarte, die ebenfalls NFC-fähig sein muss, wird an das Handy gehalten, auf dem eine entsprechende App installiert ist. Dieses kann sich über den CardLink, der in einem Rechenzentrum betrieben wird, mit dem Konnektor einer Apotheke verbinden und nach einem Versichertenstammdatenabgleich die E-Rezepte vom Fachdienst abrufen. Eine Pin wird nicht benötigt, man braucht lediglich die Kartennummer zur Legitimation.

Genauso gut könnte sich das Handy aber eben auch mit einem Konnektor verbinden, der in einer Arztpraxis steht und von dort den Versichertenstammdatenabgleich durchführen. Also exakt das, was passiert, wenn die Versichertenkarte in der Arztpraxis ins Lesegerät gesteckt wird.

Für Videosprechstunden und Hausbesuche

Im Gegensatz zum Einlösen von E-Rezepten, wo es ja mit der Gematik-App bereits einen rein digitalen, wenn auch nicht besonders anwenderfreundlichen Weg gibt, wäre das eine wirkliche Neuerung, die beispielsweise auch bei Videosprechstunden oder Hausbesuchen zum Einsatz kommen könnte. Um das CardLink-Verfahren entsprechend weiterzuentwickeln, soll es den Entwicklern zufolge auch schon Gespräche mit Anbietern von Praxissoftware, Heimen und Krankenkassen geben.

Was CardLink für die Apotheke angeht, liegt die zugehörige Spezifikation der Gematik seit Ende Januar zur Kommentierung vor. Steht die Spezifikation, können Hersteller- und Anbieterzulassung erfolgen.