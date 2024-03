BSI hat Bedenken bei CardLink

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hält davon offenbar nichts. Anders als früher bei den Banken, die mittlerweile SMS-Tan nicht mehr nutzen, sei die SMS beim CardLink-Verfahren zwar nicht als zweiter Faktor gedacht, trotzdem solle sie nur vorübergehend zum Einsatz kommen, erklärt das BSI gegenüber heise.online. Das BSI habe der Gematik empfohlen, „den Einsatz nur übergangsweise bis zur flächendeckenden Ausrollung der Gesundheits-ID in Betracht zu ziehen“, heißt es in dem Artikel. Zwar werde das Konzept für CardLink durch die Gematik spezifiziert, allerdings seien die „anwendungsbezogenen Anteile“, beispielsweise das Einlösen des E-Rezepts mittels CardlLink, „nicht direkt Teil der Regulierung“, ebenso wenig wie die zugehörigen Empfehlungen in den Implementierungsleitfäden, so ein BSI-Sprecher gegenüber dem Portal. Beides entspreche „nicht dem Stand der Technik“.

Karte und PIN, bis die Gesundheits-ID da ist

Das BSI rät dem Bericht zufolge daher, E-Rezepte mit der Gematik-App zu nutzen, also mit Karte und PIN, bis die Versicherten von ihren Krankenkassen eine Gesundheits-ID erhalten haben.