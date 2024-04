Mit Blick auf das CardLink-Verfahren steht die Gedisa jetzt also unter Druck. Sie muss liefern – und zwar schnell. In einer Pressemitteilung vom heutigen Freitag kündigt sie an, bald nachziehen zu wollen, wenn auch die Formulierung eher schwammig ist. „Wir freuen uns über das schnelle Vorgehen bei der Hersteller- und Anbieterzulassung für CardLink-Lösungen durch die gematik und gehen als standeseigener Anbieter davon aus, dass wir zeitlich eben falls davon profitieren werden“, wird Gedisa-Geschäftsführer Sören Friedrich zitiert. „Für die Gedisa selbst, aber auch für die an das Gedisa-Angebot angeschlossenen Marktpartner, bedeuten Zulassungszeiten von unter einem Monat eine deutliche Beschleunigung für die Bereitstellung eines Angebots für die öffentlichen Apotheken in Deutschland", führt er weiter aus.

Ziel: CardLink-Start im zweiten Quartal 2024

In einer Pressemitteilung vom 28. März wurde das Unternehmen konkreter: Vor gut zwei Wochen hieß es, die Umsetzung werde voraussichtlich noch im zweiten Quartal 2024 erfolgen. Das Ziel benannte Friedrich seinerzeit klar: „Um die öffentlichen Apotheken nicht erneut vor die Qual der Wahl bezüglich eines oder gar mehrerer CardLink-Anbieter zu stellen, haben wir uns als standeseigenes Unternehmen dazu entschieden, den Vor-Ort-Apotheken eine bundesweit einheitliche Lösung zu einem fairen Preis zur Verfügung zu stellen“, sagte der Gedisa-Geschäftsführer.

In jedem Fall muss sich die Gedisa sputen, will sie mit der Marktentwicklung mithalten. Denn auch die Plattform gesund.de hat der Gematik nach eigenen Angaben eine CardLink-Lösung zur Zulassung vorgelegt und erwartet, sie den Apotheken im Mai bereitstellen zu können. Für die Akzeptanz der Gedisa in den eigenen Reihen dürfte das schnelle Umsetzen eines standeseigenen Angebots vor diesem Hintergrund von entscheidender Bedeutung sein. Ob die Gedisa bereits eine Zulassung beantragt hat, geht weder aus der Pressemitteilung vom heutigen Freitag noch aus jener vom 28. März hervor. Eine Anfrage der DAZ bei der Gedisa dazu läuft.