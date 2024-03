Biosimilar mit Ustekinumab zur Zulassung empfohlen

Ustekinumab ist ein humaner IgG1κ monoklonaler Antikörper, der an Interleukin (IL)-12 und IL-23 binden kann. Durch diese Bindung können die Interleukine nicht mehr an einen bestimmten Proteinkomplex auf der Oberfläche von T-Helferzellen (Th) andocken; die Signalkaskade ist unterbrochen. Das über Th1 und Th17 vermittelte Cytokin-Signaling spielt eine zentrale Rolle bei der Pathologie von Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder Psoriasis.

Pyzchiva soll als 45-mg- und 90-mg-Injektionslösung und als 130-mg-Lösung für Infusionen zugelassen werden. Das Biosimilar ist in Qualität, Sicherheit und Effizienz ähnlich zu dem Referenzprodukt Stelara (ebenfalls mit dem Antikörper Ustekinumab), das am 15. Januar 2009 in der Europäischen Union zugelassen wurde.