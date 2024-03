Was gegen die Selbstmedikation mit Desogestrel spricht

In den USA sei Norgestrel (Opill) zwar seit Juli 2023 ohne Altersbeschränkung ohne Rezept erhältlich, in Europa sei Desogestrel – mit Ausnahme von Großbritannien – jedoch in allen Ländern verschreibungspflichtig. In Großbritannien können seit dem dritten Quartal 2021 Erwachsene mit Beratung in der Apotheke eine Zwölfmonatspackung erwerben, unter 18-Jährige jedoch nur eine Dreimonatspackung.

Der erste Geschlechtsverkehr findet laut BfArM in Deutschland zwischen dem 16. und 17. Lebensjahr statt.