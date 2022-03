Am 25. Januar 2022 hieß es im kurzfristig veröffentlichten Kurzprotokoll der 85. Sitzung des Sachverständigen-Ausschusses für Verschreibungspflicht lediglich: „Der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht empfiehlt einstimmig, den Antrag auf Entlassung aus der Verschreibungspflicht für Sildenafil 50 mg zur oralen Anwendung abzulehnen.“ Also vorab viel Wind um nichts? Nicht ganz – das nun am vergangenen Freitag veröffentlichte Ergebnisprotokoll der Sitzung zeigt, dass der Sildenafil-Switch durchaus intensiv diskutiert wurde. Immerhin gibt es Sildenafil in manchen Ländern bereits ohne Rezept.

So wurde von einem Ausschussmitglied beispielsweise – im Anschluss an den Vortrag durch den Antragsteller – auch die Dosierung von Sildenafil für den OTC-Switch hinterfragt. Wären 25 mg als Dosierung nicht geeigneter als die vom Antragsteller genannten 50 mg – vor allem hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen? Der Antragsteller antwortete, dass die 25 mg insbesondere für spezielle Patienten vorgesehen seien und es keine Unterschiede im Nebenwirkungsspektrum gäbe. Das Ausschussmitglied merkte jedoch an, dass Studien durchaus eine Dosisabhängigkeit für die Nebenwirkungen zeigen würden.