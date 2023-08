Warum Rizatriptan 5 mg rezeptfrei werden soll

In der zuvor vorgetragenen Präsentation des Antragstellers wird auf die Interaktion zwischen Rizatriptan und Propranolol dennoch eingegangen. Demnach führt die gleichzeitige Einnahme beider Wirkstoffe zwar zu einer erhöhten Plasmakonzentration von Rizatriptan, jedoch ohne unerwünschte Ereignisse hervorzurufen. Der Effekt sei auf Propranolol beschränkt und nicht auf andere Betablocker übertragbar.

Derzeit gilt in den verschiedenen Fachinformationen die Empfehlung, dass bei gleichzeitiger Einnahme von Propranolol maximal 5 mg (statt 10 mg) Rizatriptan eingenommen werden sollten. „Zwischen der Einnahme von Rizatriptan und Propranolol sollten mindestens zwei Stunden liegen“, heißt es zudem in der Fachinformation von beispielsweise Maxalt® (Stand Februar 2021).

Da der Antrag auf Entlassung aus der Verschreibungspflicht lediglich die 5 mg vorsah, gab es offenbar keinen Grund, diesem zu widersprechen. So heißt es auch schließlich in der Präsentation des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte), dass Rizatriptan zur „akuten Behandlung der Kopfschmerzphase bei Migräneanfällen mit und ohne Aura, nach der Erstdiagnose einer Migräne durch einen Arzt, in festen Zubereitungen zur oralen Anwendung in Konzentrationen von 5 mg je abgeteilter Form und in einer Gesamtmenge von 10 mg je Packung“ aus der Verschreibungspflicht entlassen werden sollte. Der Antrag auf Entlassung aus der Verschreibungspflicht für die 10-mg-Dosierung von Rizatriptan war 2011 abgelehnt worden.