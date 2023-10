Wird die „Minipille“ 2024 auch in Deutschland rezeptfrei?

Ob orale Verhütungsmittel nur mit Gestagen – sogenannte Minipillen – auch ohne Rezept erhältlich sein sollten, wird schon länger öffentlich diskutiert und ist in manchen Ländern bereits gelebte Praxis. 2024 wird das Thema nun auch in Deutschland an Fahrt aufnehmen: Der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht hat sich den OTC-Switch von Desogestrel für den 23. Januar auf die Tagesordnung geschrieben.