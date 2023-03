OTC-Diskussionen rund um Sildenafil, Cytisin und Fluticason/Azelastin

Cetirizin, Loratadin, Desloratadin (ab 2 Jahren) und Levocetirizin (ab 6 Jahren) sind bereits nicht verschreibungspflichtig für Kinder in Apotheken erhältlich. Die Erfahrung damit zeige, dass solche Präparate grundsätzlich für die Selbstmedikation bei Kindern geeignet seien, so die Einschätzung des BfArM. Bilastin weise zudem eine große therapeutische Breite auf – Überdosierungen bis zum Elffachen der therapeutischen Dosis sollen in klinischen Studien keine schwerwiegenden Nebenwirkungen nach sich gezogen haben. Allerdings, wie es in der ABDA-Datenbank heißt, ist „die Wirksamkeit und Sicherheit von Bilastin bei Kindern unter 2 Jahren [...] nicht erwiesen, und bei Kindern im Alter von 2 bis 5 Jahren gibt es nur geringe klinische Erfahrungen. Daher darf Bilastin in diesen Altersgruppen nicht angewendet werden“. Cetirizin, Loratadin und Desloratadin werden also gerade für jüngere Kinder in der Selbstmedikation wichtig bleiben.