Die „Minipille“ gibt es in Deutschland weiterhin nur auf Rezept

Schon länger wird öffentlich diskutiert, ob orale Verhütungsmittel nur mit Gestagen – sogenannte Minipillen – auch ohne Rezept erhältlich sein sollten. In Großbritannien sind beispielsweise im Juli 2021 die Handelspräparate Lovima- und Hana-Filmtabletten mit jeweils 75 Mikrogramm Desogestrel als erste hormonelle Kontrazeptiva aus der Rezeptpflicht entlassen worden. Da ist es nicht überraschend, dass sich der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht in Deutschland für seine 88. Sitzung in diesem Januar ebenfalls den OTC-Switch von Desogestrel auf die Tagesordnung geschrieben hatte.

Überraschender dürfte hingegen sein, dass der Antrag auf Entlassung aus der Verschreibungspflicht für Desogestrel 75 µg einstimmig abgelehnt wurde. Denn: Natürlich gibt es Gründe, die gegen einen OTC-Switch von Desogestrel sprechen, aber durchaus auch Gründe, die dafür sprechen würden.