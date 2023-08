Auf der 87. Sitzung des Sachverständigenausschusses für Verschreibungspflicht im Juli hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sich erneut für die Ablehnung eines OTC-Switches von Nasensprays mit Wirkstoffkombinationen aus Azelastin und Fluticasonpropionat ausgesprochen. Der Ausschuss ist dieser Empfehlung schließlich gefolgt. Warum, ist dem Ergebnisprotokoll zu entnehmen, das am 15. August 2023 veröffentlicht wurde.

Grundsätzlich problematisch an dem Antrag war demnach, dass derzeit vier entsprechende Kombinationsarzneimittel über eine Zulassung verfügen. Diese unterscheiden sich aber in den zugelassenen Indikationen: So sind zwei Arzneimittel lediglich bei schwerer saisonaler allergischer Rhinitis (AR) indiziert, während zwei andere auch bei der mittelschweren allergischen Rhinitis zugelassen sind – dann allerdings als Zweitlinientherapie, also wenn eine Monotherapie mit einer der beiden Wirkstoffgruppen nicht als ausreichend erachtet werden kann.